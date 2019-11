Carolina Deslandes e Diogo Piçarra juntam vozes

Carolina Deslandes é a convidada especial de Diogo Piçarra em “Anjos”, o novo single que escreveram em parceria e que antecipa a edição do seu novo disco, “South Side Boy”, com data de edição prevista para o próximo dia 29 de novembro. “Anjos” ficou disponível em todas as plataformas e o videoclipe será revelado em breve.

Recentemente galardoada com o Globo de Ouro na categoria de Melhor Música com “A Vida Toda”, o primeiro single do álbum “CASA” editado em 2018, Carolina Deslandes encontra-se a compor novos temas para o disco que lhe irá suceder, ainda sem data de lançamento prevista.

Após um ano de digressão que a levou aos mais variados palcos, dos teatros aos Coliseus, passando pelos festivais de verão como o Meo Sudoeste ou o Rock in Rio Brasil, até ao final do ano ainda é possível ver Carolina Deslandes ao vivo no dia 30 de novembro na Casa das Artes e Cultura do Tejo de Vila Velha de Ródão e a 14 de Dezembro, no Altice Fórum Braga.