Carnaval é em Podence; uma terra de emigrantes

O fundador da Associação dos Caretos de Podence (Macedo de Cavaleiros), António Carneiro, considera que o entrudo naquela localidade transmontana é “um ícone de Trás-os-Montes e de Portugal” e que após o reconhecimento da UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade a afluência tem “sido maior”.

“Estas coisas, tal como os CTT que vão lançar três selos alusivos aos Caretos de Podence é uma mais valia também para a marca Caretos de Podence que consegue ser um ícone de Trás-os-Montes, mas também de Portugal”, disse à Agência Ecclesia António Carneiro

O presidente daquela associação desde 2002 reconhece que aquela tradição “é familiar” e que passa “de geração em geração” porque sempre cresceu naquele ambiente e já tem um filho que é careto”.

Isto é uma caminhada de ano para ano e esse é “o nosso propósito e o objetivo é que esta tradição passe de geração em geração”, frisou.

O segredo é “uma paixão muito grande por esta tradição” e, se tal não acontecesse, os caretos de Podence “não teriam a visibilidade que têm hoje na atualidade”.

Naquela aldeia transmontana, com cerca de 200 habitantes, a comunidade “sempre acarinhou esta tradição que se perde no tempo”, por isso o presidente da associação sente “orgulho” nos Caretos de Podence.

Muitos filhos da terra emigraram para a França, Suíça e Espanha, e na altura do carnaval a população aumenta o dobro porque “querem ter a vivência “de ser careto por três ou quatro dias”.

A tradição dos caretos de Podence esteve quase extinta, todavia, em 1985, “saem pela primeira vez do seu habitat natural e vão a Coimbra, e é este o início também desta caminhada”, sublinhou António Carneiro.

O ano de 2004 também foi um “marco importante com a criação da Casa do Careto, um espaço temático da tradição dos Caretos de Podence, e que recebe visitantes todo o ano, e com grande afluência, após o reconhecimento da UNESCO”, disse.

Um espaço com preocupações educativas e inseridas no plano de salvaguarda da UNESCO.

Naquela localidade transmontana existe uma oficina onde se fazem trajes e máscaras, uma forma de preservar aquela tradição.

“Trás-os-Montes é uma zona despovoada completamente, as aldeias têm cada vez menos gente, precisávamos de muitos eventos, como o entrudo chocalheiro para trazer gente aqui ao território, isso é que seria importante e contribuiria para que as pessoas se fixassem mais”, completa.