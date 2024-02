Cáritas Portuguesa envia ajuda de emergência para Cabo Delgado

A Cáritas Portuguesa vai reforçar a ação em Cabo Delgado, norte de Moçambique, com um apoio de emergência no valor de 10 mil euros, na sequência do aumento de ataques terroristas na região.

“Por falta de recursos, a Cáritas de Pemba tem dificuldade em dar resposta a todas as necessidades. Face a esta situação a Cáritas Portuguesa aprovou o envio de um apoio de emergência no valor de 10 mil euros, para reforçar a ação local da Cáritas Diocesana de Pemba”, pode ler-se numa nota enviada às redações.

O “aumento do número de pedidos de apoio, como alimento, abrigo, redes mosquiteiras e produtos de higiene” foi desencadeado pela “crescente movimentação da população para zonas consideradas seguras, como é o caso de Pemba”, adianta a Cáritas Portuguesa.

A fuga da população deve-se ao aumento dos ataques no último mês, inclusive perto da capital da província (Pemba) e dos campos de acolhimento, segundo as últimas informações recebidas da Cáritas Diocesana de Pemba.

No comunicado, a organização católica lembra que “esta é uma situação que se arrasta desde 2017, ano que marcou o início de um violento conflito na província de Cabo Delgado e que dura até aos dias de hoje e já provocou mais de um milhão de deslocados e um elevadíssimo número de mortos”.

“Durante o último mês, a violência voltou a escalar, com novos ataques por parte de grupos terroristas. Isto resultou numa nova onda de deslocados a chegarem a Pemba, no norte da província”, denuncia.

A Cáritas Portuguesa alerta ainda que “as violações de direitos humanos e destruição de infraestruturas como serviços de saúde, sistemas de abastecimento de eletricidade e água, habitação e meios de subsistência, têm sido uma constante, deteriorando assim a qualidade de vida desta população, que era já uma das mais pobres do país”.

Atualmente estima-se que mais de dois milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária, revela a organização, que diz que os novos ataques trazem novamente “o medo e a dor à população de Cabo Delgado”.

Na mensagem, a Cáritas recorda ainda o alerta do Papa Francisco, no último domingo, para a situação vivida na região moçambicana e acrescenta que desde aí outros alertas têm surgido no sentido de não deixar esquecer o sofrimento desta população.