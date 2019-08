Cantora Áurea vai ser atriz

A cantora Áurea vai estrear-se como atriz na nova novela da SIC, “Nazaré”, que será protagonizada por Carolina Loureiro.

O enredo na nova aposta ficcional da estação privada rondará em torno da também apresentadora do “Fama Show”. No entanto, o destaque vai para a intérprete de “I Didn’t Mean It”.

Áurea irá integrar o elenco principal do drama. A sua estreia na área da representação acontece ao lado de atores como Afonso Pimentel, Rui Unas, Filipa Areosa, Gonçalo Diniz, Bárbara Norton de Matos, Ruy de Carvalho, entre outros.