Candidata do Volt pela Europa em campanha no Luxemburgo

A cabeça de lista pelo partido Volt ao Círculo da Europa, Cármen Sonnberger, vai estar na próxima quarta-feira, 6 de março, no Luxemburgo, para uma ação de campanha no âmbito das Eleições Legislativas.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, o Volt dá conta de que nesta deslocação oficial Sonnberger se centrará em visitas a estabelecimentos comerciais, associações e instituições de ensino ligadas à comunidade portuguesa.

Será objetivo da cabeça de lista apresentar as propostas do Volt Portugal para o círculo eleitoral da

Europa; apelar ao voto por correspondência até o dia 9 de março e auxiliar os emigrantes a esclarecerem dúvidas relacionadas com o voto por correspondência.

