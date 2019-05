Canadá e Portugal vão realizar sessões de informação para indocumentados

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, reuniu, em Otava, com o Ministro canadiano da Imigração, Refugiados e Cidadania Ahmed Hussen.

Durante o encontro foram debatidos temas de interesse para a comunidade portuguesa residente no Canadá, com destaque para o reforço do compromisso relativamente ao Memorando de Entendimento sobre Mobilidade Juvenil, que prevê um aumento da quota para 1000 vagas numa primeira fase e de 2000 vagas numa segunda fase.