Campeonato Mundial de Hip Hop disputa-se em Óbidos

O Campeonato Mundial de Hip Hop vai realizar-se em Óbidos entre os dias 26 e 29 deste mês, estimando a organização que cerca de mil atletas de 13 países passem pelo complexo municipal.

O World Championships – Hip Hop Unite Official realiza-se em Óbidos, no distrito de Leiria, pelo segundo ano consecutivo, numa organização que tem por objetivo “unir bailarinos de todo o mundo e que assume um papel educativo para os mais jovens”, divulgou a autarquia.

Coorganizado pelo município de Óbidos e a pela Hip Hop Unite, o campeonato contará com cerca de mil atletas oriundos de 13 países, entre os quais África do Sul, Nova Zelândia ou Marrocos.

“É muito importante que os mais jovens percebam que competir requer uma grande disciplina e dedicação, mas também que o respeito é um valor imprescindível”, refere Musta Elbahi, co-fundador da Hip Hop Unite, citado numa nota às redações.

No mundo pós-pandémico, e marcado pela guerra, “um evento desta natureza é uma oportunidade de crescimento pessoal e técnico”, considera o responsável, afirmando que “Óbidos constituirá sempre uma memória de boas experiências e divertimento para os participantes”.

O campeonato decorrerá no complexo desportivo de Óbidos, entre os dias 26 e 29 de outubro, e inclui a realização de ‘workshops’ de Hip Hop, competições de pequenas equipas e duos de cadetes, juniores, adultos e seniores, e de mega equipas de cadetes e adultos.

As finais decorrerão no sábado, dia 28, sendo o júri da competição composto por dançarinos, coreógrafos e treinadores, com experiência internacional.

Além das competições, o evento conta ainda com um espaço de ‘street food’, demonstração de artes urbanas, concertos e ‘sets’ de Hip Hop.

No sábado terá lugar uma festa, com abertura do Dj Tarik e atuação dos Karetus, com entrada gratuita, tal como o espetáculo de dia 29, dedicado ao primeiro encontro de danças urbanas do Oeste, numa atuação com grupos da comunidade local, às 15:00.

Antes de Óbidos o campeonato mundial realizou-se em Agen (França), Leiden (Países Baixos) e Martinica (Caraíbas).

Para o município de Óbidos, receber este evento pelo segundo ano consecutivo “integra uma estratégia alargada de investimento no desporto e saúde”, pode ler-se na mesma nota.