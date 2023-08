Campeão mundial Iúri Leitão com direito a mensagem presidencial

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou no domingo o ciclista Iúri Leitão pelo título mundial da disciplina olímpica de omnium, conquistado em Glasgow, na Escócia.

“O Presidente da República felicita o ciclista Iúri Leitão pelo feito histórico, ao sagrar-se campeão do mundo na prova de omnium, em pista, nos Mundiais de Glasgow”, refere a mensagem publicada na página oficial da Presidência da República.

Iúri Leitão sagrou-se no domingo campeão do mundo da disciplina olímpica de omnium, vencendo as duas primeiras das quatro provas da disciplina, nomeadamente scratch e tempo, e foi segundo na perseguição, defendendo depois a sua posição de liderança na prova de pontos.

O corredor vianense, de 25 anos e que já tem pódios em outras categorias, tinha no currículo um bronze na disciplina de omnium, mas em Europeus, em 2020.