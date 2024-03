Camões lança plataforma que reúne todas as suas bibliotecas

O projeto, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, tem como objetivo melhorar a informação disponibilizada ao público. A plataforma integrará, numa primeira fase, as bibliotecas dos Centros Culturais Portugueses do Camões de 54 países. Seguidamente, serão incorporadas as restantes bibliotecas dos Centros de Língua Portuguesa do Instituto Camões.

Este novo Sistema Integrado de Gestão da Rede de Bibliotecas da Rede Camões permite:

acesso ao acervo bibliográfico da Rede Camões através de uma única plataforma;

uma melhor gestão e organização da informação disponibilizada ao público;

mais acesso a informação, promovendo uma sociedade do conhecimento;

novos serviços para o público com o desmaterializar processos;

incorporação da Biblioteca Digital Camões, um repositório da cultura em língua portuguesa, que tem como principal critério a disponibilização de um acervo de documentos, digitais ou digitalizados, para leitura gratuita, sem necessidade de registo ou subscrição.

Além da promoção da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro, este projeto, promove o papel das bibliotecas como motores do desenvolvimento, contribuindo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente pelo acesso público à informação e recursos, disponibilização de espaços inclusivos, acesso a tecnologias de informação e comunicação e conservação do património cultural.

Aceda à plataforma aqui: https://bibliotecas.instituto-camoes.pt/