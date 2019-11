Cabo Verde espera visita do Papa num futuro próximo

O Papa Francisco recebeu hoje em audiência o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, no Vaticano, seguindo-se um encontro com o secretário de Estado, cardeal Parolin, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé em comunicado.

“Durante os colóquios, que decorreram num ambiente cordial, foram evocadas as boas relações bilaterais, reforçadas pelo Acordo entre a Santa Sé e a República de Cabo Verde, que entrou em vigor em 3 de Abril de 2014. Foi também manifestada a satisfação pelos passos positivos recentemente empreendidos para a implementação de parte do mencionado Acordo, auspiciando a sua plena atuação num futuro próximo”, refere o comunicado.

A Sala de Imprensa indica também que o Papa e o presidente de Cabo Verde falaram da importância da educação moral e religiosa nas escolas públicas do País para a promoção dos valores da família e da sociedade” e do andamento do “processo de beatificação do escravo Manuel, de origem cabo-verdiana”.

Em declarações à Rádio Vaticano, José Carlos Fonseca referiu o ambiente “muito informal e cordial” do encontro, que durou cerca de 40 minutos.

“Falei-lhe de Cabo Verde, o país que somos, da importância da comunidade católica em Cabo Verde, do que representa a Igreja Católica e da importância que teria uma visita do Papa Francisco a Cabo Verde”, afirmou.

“Há expectativas muito altas a esse respeito”, acrescentou o presidente de Cabo Verde.

José Carlos Fonseca encontrou-se com o Papa Francisco pela segunda-feira, tendo decorrido o primeiro encontro em 2013.

Para além do processo de canonização do escravo Manuel e da aplicação da concordata, a conversa entre o Papa e o presidente de Cabo Verde passou pelos temas do “terrorismo, as emaças à paz no mundo, a situação na África Ocidental e a política criminal”, adiantou José Carlos Fonseca.

“Fiquei muito agradado por perceber que tínhamos posições muito convergentes”, acrescentou o presidente de Cabo Verde.