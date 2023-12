“CÁ e LÁ” celebra 40 anos de teatro franco-português em Paris

No âmbito da celebração dos 40 anos da companhia de teatro “CÁ e LÁ”, o consulado-geral de Portugal em Paris receberá a conferência “Les Années Miroir”, uma performance artística que combina representação, vídeo, fotografia e debate numa retrospectiva pelas últimas décadas da companhia franco-portuguesa.

Depois da conferência-performance “Les Années Noir et Blanc” que aconteceu no dia 18 de novembro, na Casa de Portugal – André de Gouveia, Cidade Universitária Internacional de Paris, chega agora “Les Années Miroir”, um novo evento que assinala a segunda etapa da comemoração dos 40 anos da companhia de teatro “CÁ e LÁ” nos Salões Eça de Queirós do consulado-geral de Portugal em Paris.

A conferência será um momento para recordar as últimas décadas so percurso da companhia de teatro franco-portuguesa de Fontenay-sous-Bois, organizadora do festival “Parfums de Lisboa”, que em 2024 assinala a sua 17ª edição.

Para tal, os atores Graça dos Santos, Isabel Vieira, Gonçalo Cordeiro, Augusto Vellozo-Pampolha, Olga Souza Vieira, Mariana Marques e Florian Dubois levarão os espectadores numa viagem que começará nos anos 2000, representando alguns elementos do seu repertório à volta de uma exposição de fotografias e extratos de cenas filmadas, trabalhadas pela realizadora Ana Isabel Freitas.

A conferência contará ainda com uma mesa-redonda onde de Graça dos Santos, Isabel Vieira, Bruna Lobiundo, Irene Coelho, Tania dos Santos e Manuela Chaves comentarão a “memória e pós-memória, teatro e imigração e teatro bilíngue” das duas últimas décadas de “CÁ e LÁ”.

Em 1983, a companhia apresentou uma peça de criação colectiva com o título “Sudexpress”, onde uma série de pinturas expunha situações cotidianas da vida dos migrantes de primeira e segunda geração em França e Portugal, nas quais a questão da linguagem era fundamental.

“40 anos depois voltamos aos passos de um projeto de teatro de protesto que, entre a investigação-ação e a investigação criativa, se torna o reflexo da cidade cosmopolita e mistura as línguas e culturas de quem a compõe”, explica a companhia.

O evento de entrada gratuita vai ter lugar na próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 18h30, nos Salões Eça de Queirós do consulado-geral de Portugal em Paris.