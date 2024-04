Burlão detido por invadir e alugar casas que não lhe pertenciam

Um homem foi detido na Nazaré por crimes de burla e violação de residências que se encontravam desabitadas e que alugava para férias como se fossem suas, informou a GNR.

O homem, de 30 anos, é suspeito da prática de 16 crimes de burla, dez crimes de falsificação de contratos de aluguer, seis crimes de dano em residências e seis crimes de violação de domicílio.

O suspeito “aproveitava-se de casas que estavam vazias, por serem de proprietários estrangeiros ou de pessoas que nelas não residiam, mudava as fechaduras e alugava-as para férias”, disse à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha da GNR, João Marçal.

De acordo com o comandante, o homem “publicitava as casas através de anúncios e chegava a efetuar visitas ao local, com os interessados em alugar e com os quais fazia depois contratos, como se as casas fossem suas”.

Em alguns casos, “houve proprietários que chegaram às casas e as encontraram ocupadas por pessoas que as tinham alugado”, acrescentou.

Os crimes aconteceram, pelo menos, desde o verão de 2023 até março de 2024 nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, informou a GNR em comunicado.

No âmbito da investigação, que culminou na terça-feira com a detenção do suspeito, os militares realizaram quatro buscas, duas domiciliárias e outras duas em veículo, nos concelhos de Porto de Mós e da Nazaré.

Destas, resultou a apreensão de dois veículos; nove telemóveis para consumação dos crimes de burla; um cartão multibanco; um computador portátil e diversas ferramentas utilizadas para a consumação dos crimes.

O detido, com antecedentes criminais pelos crimes de burla e falsificação de documentos, será presente esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Leiria.

A investigação esteve a cargo do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha e contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Porto de Mós para a realização das buscas.