Braga multado por tarjas contra o próprio presidente

A SAD do Sporting de Braga, liderada por António Salvador, foi castigada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido ao comportamento de adeptos do clube contra o próprio presidente.

Nas deliberações do CD, hoje tornadas públicas, aquele órgão federativo atribui uma multa de 1.275 euros à SAD do Sporting de Braga por não ter impedido a entrada de tarjas com dimensões superiores às legalmente previstas, no jogo com o Desportivo de Chaves, na passada quarta-feira, da 19.ª jornada da I Liga.

O CD detalha que, no minuto 32 da primeira parte, adeptos do Sporting de Braga exibiram a referida tarja maior do que a permitida, sendo que nela se podia ler uma forte crítica ao próprio presidente dos bracarenses: “Vozes de trolha [referência à sua atividade de António Salvador como construtor civil] não chegam ao céu. Na defesa do símbolo sempre”.

A mensagem era uma resposta das claques ‘arsenalistas’ às declarações de António Salvador poucos dias antes, após a conquista da Taça da Liga, nas quais o líder minhoto disse que os adeptos que boicotaram a presença na final four “não fizeram falta nenhuma”.

A essa multa, acresce uma outra, pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, no valor de 3.190 euros, num total de 4.465 euros.