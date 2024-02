Braga e Benfica brilharam nos Europeus de corta-mato

O Benfica conquistou a medalha de bronze na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, dando a segunda medalha a Portugal em Albufeira, depois do segundo lugar do Sporting de Braga na prova feminina.

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, o espanhol Thierry Ndikumwenayo (Playas de Castellón) venceu individualmente, à frente do ugandês Oscar Chelimo (Atletica Noceto) e de Rodrigue Kwizera (Playas de Castellón), do Burundi.

O queniano Edward Pingua Zakayo (Benfica) foi quarto, com Etson Barros (11.º) e Samuel Barata (15.º) a fecharem as contas dos ‘encarnados’.

Os espanhóis do Playas de Castellón venceram, com 16 pontos, à frente dos franceses De Athle, com 21, e do Benfica, com 30.