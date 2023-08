Braga desvia João Moutinho para a Pedreira

O médio João Moutinho, segundo jogador mais internacional por Portugal, é reforço do Sporting de Braga, tendo assinado um vínculo de uma época, até 2024, revelou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.

“O Sporting de Braga informa ter chegado a acordo com o médio João Moutinho, tendo o internacional português assinado um contrato válido até 2024”, refere o clube em comunicado, explicando que o jogador vai integrar de imediato os trabalhos da equipa orientada por Artur Jorge.

O experiente jogador, nas últimas semanas dado como certo no FC Porto pela generalidade da imprensa, estava sem clube desde junho, regressando agora a Portugal 10 anos depois.

Internacional AA por 146 vezes (só superado por Cristiano Ronaldo), João Moutinho foi campeão europeu, em 2016, e venceu a Liga das Nações por Portugal (2019).

Nas últimas cinco épocas, o médio, que cumpre 37 anos dentro de duas semanas, representou o Wolverhampton, de Inglaterra, depois de outras cinco no Mónaco, clube no qual foi campeão francês em 2016/17.

O jogador algarvio começou no Portimonense, mas foi sobretudo formado no Sporting, clube no qual alinhou durante 11 temporadas, seis na equipa principal, pela qual venceu duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Em 2010, foi transferido para o FC Porto por 11 milhões de euros. Nos ‘dragões’, jogou três épocas e foi tricampeão, conquistando também uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa, esta diante do Sporting de Braga, em 2010/11, na final de Dublin (1-0).

João Moutinho é o sexto reforço dos ‘arsenalistas’ esta época depois de Adrián Marín (ex-Gil Vicente), José Fonte (ex-Lille, da França), Vítor Carvalho (ex-Gil Vicente), Zalazar (ex-Schalke 04, da Alemanha) e Rony Lopes (ex-Sevilha, da Espanha).