Braga acolhe hackathon no 24 de abril

Um grupo de 200 jovens vai participar num hackathon na noite de 24 de abril do próximo ano, no gnration, em Braga, para refletir sobre a democracia e a influência da tecnologia.

“Na véspera dos 50 anos do 25 de Abril, 200 jovens são desafiados a participar no ‘Hackfordemocracy25A’ (24 de abril) – um hackathon interdisciplinar e criativo com vista a fomentar o envolvimento cívico e os valores que podem ajudar a garantir uma democracia sólida”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado pelo Circuito – Serviço Educativo da Braga Media Arts.

Em declarações à Lusa, a coordenadora de mediação e participação do Theatro Circo (que gere o gnration e é responsável pelo projeto Braga Media Arts), Sara Borges, explicou que a iniciativa é parte do projeto European Digital Deal, financiado pelo programa Europa Criativa, que liga 13 instituições a trabalhar entre a arte e a tecnologia.

“O projeto em si tem duas dimensões: artística e educativa. De forma global, pretende pensar sobre a forma como a tecnologia está a afetar os valores democráticos europeus, de formas positivas ou negativas, é toda uma reflexão em torno disso”, disse Sara Borges.

Na noite de 24 para 25 de Abril de 2024, “jovens dos 13 aos 15 anos vão ser convidados a simular, através da experiência ‘gaming’, toda uma realidade paralela e a refletir sobre estas questões da democracia”.

“Aqui a ideia é simular, através de práticas do ‘gaming’ haver uma experiência de viver num ambiente não democrático, para depois haver um momento de confronto e de acordarem numa madrugada em que a democracia já está presente”, explicou Sara Borges, realçando que os moldes da iniciativa ainda estão a ser delineados.

A programação de 2024 do Circuito vai começar em janeiro com “Bertie”, um projeto da artista Rita Barbosa, que vai ser apresentado em simultâneo no gnration e nos teatros do Campo Alegre e Rivoli, no Porto.

“Num ambiente virtual apocalíptico, poluído por montanhas de lixo digital e povoado por personagens abandonadas, as pessoas que jogam terão de navegar neste território tecno melancólico juntes, enquanto se deparam com noções de legado, orfandade, desperdício”, pode ler-se na sinopse do espetáculo.

O Circuito tem abertas inscrições – a músicos profissionais ou não-profissionais – para a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos (ODE), que vai acontecer entre fevereiro e novembro, em 2024 sob direção do músico Rui Souza. A primeira apresentação do trabalho da ODE vai acontecer na bienal ÍNDEX, em maio.

Para crianças e famílias, o serviço educativo da Braga Media Arts vai programar sessões-concertos entre fevereiro e junho, cinema de animação e também oficinas de programação para crianças dos 7 aos 17 anos, entre outras iniciativas.

O programa do Circuito inclui ainda o “Circuito Avançado” para públicos jovens e adultos, com ‘masterclasses’ de artistas como Peter Kutin e Patrick Lechner, Steve Gunn e David Moore, Elías Merino e Tadej Droljc, entre outros.

É possível consultar a programação e obter mais informações em www.bragamediaarts.com/pt/circuito.