BOM DIA apresentou antologias de poetas no Luxemburgo

Depois da apresentação oficial no final de 2023, em Bruxelas, o BOM DIA apresentou agora no Luxemburgo as suas coletâneas de poesia “No Mundo” e “Para o Mundo”.

Depois de um lançamento em Bruxelas, no mês de outubro de 2023, o BOM DIA apresenta agora as suas duas antologias de poemas no Luxemburgo e, mais exatamante, no Salão do Livro do Festival das Migrações que decorre este fim de semana, 24 e 25 de fevereiro, na presença de um dos jurados das antologias, o escritor e poeta José Luís Correia, mas também três autoras de poemas incluidos na antologia “No Mundo”.

São Gonçalves, Bia Vasconcelos e Dévora Cortinhal falaram ao BOM DIA sobre a “importância de existirem iniciativas editoriais deste tipo, para que os autores possam tirar da gaveta os seus escritos”, mas, entre mulheres, concordaram ainda que há muitas mulheres que escrevem poesia “por necessidade” e que serem incluídas neste tipo de antologia lhe dá “segurança e autoconfiança” para continuarem a escrever.

Veja aqui a entrevista das três autores de poemas incluídos na antologia, assim como do membro do júri José Luís Correia.

O BOM DIA, em colaboração com a A Elefante Editores, reuniu poemas de autores da diáspora numa coletânea intitulada “No Mundo: Antologia de Poetas da Diáspora 2023”. A obra reune os melhores poemas de autores portugueses espalhados pelo mundo que decidiram revelar os seus poemas na sequência de um desafio lançado pelo BOM DIA.

Curiosamente, candidataram-se a participar na antologia bastantes poetas residentes em Portugal. O júri decidiu assim criar uma segunda antologia, intitulada “Para o Mundo”, que integra os poemas dos residentes em Portugal. O júri foi presidido por Luísa Semedo, escritora e professora universitária, José Augusto Nunes Carneiro (Elefante Editores) e José Luís Correia.

Pode adquirir online as duas antologias no site da Elefante Editores. Pode ainda encontrá-las em Bruxelas na La Petite Portugaise e no Luxemburgo na livraria Pessoa.