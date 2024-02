Boa forma de Jota interrompida por lesão grave

O futebolista internacional português Diogo Jota, que saiu lesionado no joelho esquerdo no jogo do Liverpool no sábado, deverá ficar fora dos relvados “meses” e “não semanas”, admitiu o treinador Jürgen Klopp.

“Em relação ao Diogo, contamos mais com meses”, respondeu o treinador dos ‘reds’ hoje em conferência de imprensa, depois de Diogo Jota ser saído antes do intervalo na visita ao Brentford, que o Liverpool venceu por 4-1.

O avançado português, que atravessava grande momento de forma, com seis golos e quatro assistências desde que regressou de lesão no final de dezembro, voltou a ser ‘atingido’ pelo infortúnio, agora depois de um adversário cair em cima do seu joelho.

Klopp falou na véspera de o Liverpool receber o Luton, em jogo antecipado da 26.ª jornada da Liga inglesa, acrescentando não ter uma estimativa para o regresso do jogador português, mesmo que o quisesse.

Fora das contas está ainda Curtis Jones, que saiu também lesionado no jogo com o Brentford, enquanto Darwin Nuñez ainda é uma incógnita, depois de ter sido substituído ao intervalo, igualmente com queixas.

O Liverpool, líder da ‘Premier’, com 57 pontos, mais dois do que o Arsenal, e quatro do que o Manchester City, que tem menos um jogo, recebe o Luton na quarta-feira, antes de disputar no domingo a final da Taça da Liga com o Chelsea.