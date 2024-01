Bilhetes para o Portugal-Croácia já à venda

Os bilhetes referentes ao particular entre Portugal e Croácia, agendado para o dia 8 de junho no Estádio Nacional do Jamor, já estão à venda.

A aquisição dos ingressos, que custam entre 10 e 35 euros, pode ser efetuada através do site da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que este é o último de três amigáveis que Portugal vai disputar antes de partir para o Euro2024, onde “quis” a sorte que ficasse no Grupo F com Chéquia e Turquia, faltando ainda saber o último adversário proveniente do playoff de acesso à competição.