Bernat muda-se de Paris para Lisboa

O futebolista espanhol Juan Bernat vai reforçar o Benfica até ao final da temporada, por empréstimo do Paris Saint-Germain, anunciaram os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

O lateral esquerdo, de 30 anos, chega aos ‘encarnados’, após cinco temporadas no PSG, desde 2018/19, nas quais conquistou quatro campeonatos, uma Taça de França, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Formado no Valência, em que se estreou na equipa principal em 2011/12, Bernat mudou-se para o Bayern Munique em 2014/15, tendo vencido quatro campeonatos, duas taças da Alemanha e duas supertaças germânicas pelos bávaros.

Campeão europeu de sub-19 em 2012, Bernat foi 11 vezes internacional ‘AA’ pela Espanha, a qual não representa desde 2019.

No emblema lisboeta, Bernat vai reencontar o argentino Ángel Di María, com quem se cruzou no PSG durante quatro épocas, entre 2018/19 e 2021/22.

Na temporada passada, o internacional espanhol defrontou o Benfica em duas ocasiões, ambas na fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo que no duelo da Luz (1-1) entrou na segunda parte e no embate em Paris (1-1) foi titular pelos parisienses.