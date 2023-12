Benfica vence em Braga à espera do Sporting-Porto

O Benfica isolou-se este domingo, à condição, na liderança da Liga portuguesa de futebol, após triunfo por 1-0 na visita ao Sporting de Braga, numa 14.ª em que os líderes Sporting e FC Porto se defrontam na segunda-feira em Lisboa.

Um golo prematuro do avançado dinamarquês Casper Tengstedt, logo ao terceiro minuto, isolado na cara de Matheus, após perda de bola do meio-campo arsenalista, permitiu às ‘águias’ conquistar os três pontos na ‘Pedreira’, recuperar o comando e afastar-se do seu rival desta noite, que estava a apenas um ponto.

O Benfica, que vinha de dois empates consecutivos, soma agora 33 pontos e poderá continuar em primeiro se o clássico de Alvalade ficar empatado, já que os oponentes têm 31 pontos, provisoriamente dois atrás de si.

O Moreirense de Rui Borges pontua há nove jornadas consecutivas e hoje a vítima foi o Portimonense, goleado por 5-2, com tentos de Maracás (23 minutos), Madson (25), André Luis (84), Kodisang (89) e Matheus (90+2), enquanto Jasper (40) e Filipe Relvas (74) marcaram para os algarvios, que até recuperam de 0-2 para 2-2, porém não resistiram aos últimos 10 minutos dos anfitriões.

Os cónegos reforçaram o sexto lugar, com 25 pontos, a um do Vitória de Guimarães, quinto, e com sete de vantagem para Famalicão e Farense, igualados em sétimo, e o Portimonense é 12.º, com 15.

O Famalicão está em perda e hoje somou o quarto encontro consecutivo sem triunfar, cedendo empate caseiro 1-1 com o Estoril Praia, que se adiantou por Cassiano aos cinco minutos, mas viu os locais igualar aos 14, por Cádis. Os ‘canarinhos’ são 13.º, com 14 pontos.

O Desportivo de Chaves baixou dois lugares e caiu para lanterna-vermelha após ser derrotado em casa pelo Casa Pia, por 3-1, destacando-se um ‘bis’ de Clayton, aos 20 e 82 minutos, num desafio em que os forasteiros cedo ganharam dois tentos de avanço.

Com a segunda derrota consecutiva, os transmontanos continuam com somente 10 pontos, enquanto o Casa Pia ascendeu ao 10.º, com 16, quatro acima da linha de água.