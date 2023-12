Benfica nas meias da Taça da Liga

O Benfica venceu o AVS, por 4-1, em jogo da terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, selando assim o apuramento para a meia-final da competição em que irá defrontar o Estoril Praia.

O Benfica ainda apanhou um valente susto no Estádio de Luz, depois do golo inaugural do AVS, da autoria de John Mercado, mas os ‘encarnados’ viraram o jogo na primeira parte com golos de Di María e João Mário. Sem surpresa, a goleada chegou com mais dois tentos marcados por Tiago Gouveia e Anthony, na própria baliza.

Apesar de bastar um empate ao Benfica diante da equipa da Vila das Aves para assegurar a presença na meia-final da Taça da Liga frente ao Estoril, o técnico Roger Schmidt fez apenas uma alteração em relação ao último jogo da I Liga em Braga (0-1), fazendo entrar o defesa-central Tomás Araújo para o lugar de Otamendi.

Depois da derrota diante do Arouca na primeira jornada do Grupo B, o AVS estava obrigado a vencer por dois golos de diferença na Luz, para poder passar à meia-final da competição.

Talvez por esse motivo, o técnico Jorge Costa, que não esteve no banco devido a castigo (a equipa foi orientada pelo treinador adjunto Marco Leite), manteve o mesmo ‘onze’ que defrontou e venceu o Paços de Ferreira (2-0) para a II Liga.

O Benfica entrou ao ataque e teve logo grande chance para abrir o ativo, com João Mário a rematar no ‘coração’ da grande área para defesa de recurso de Trigueira.

Ao minuto sete, novamente a formação ‘encarnada’ a criar perigo por Tengstedt, num remate rasteiro do dinamarquês para defesa atenta do guarda-redes do AVS.

Na resposta, a equipa nortenha também quis mostrar na Luz ao que vinha, com Benny a causar algum perigo num remate frontal que saiu enrolado na direção de Trubin.

Ao minuto 13, o turco Kökçü arrancou um remate fortíssimo de fora da área, que embateu com estrondo na barra da baliza da formação da Vila das Aves.

No entanto, aos 21 minutos, John Mercado teve momento de inspiração e “gelou” a Luz, adiantando o AVS através de um forte pontapé cruzado, de fora da área, que deixou o guarda-redes Trubin sem hipóteses de defesa.

O extremo equatoriano estreou-se a marcar na presente temporada ao serviço do AVS.

Porém, o Benfica chegaria ao empate 10 minutos depois, através de um lance ofensivo bem delineado, que teve início numa jogada individual brilhante de João Neves pelo corredor esquerdo, concluída por Di María, na sequência de um remate rasteiro cruzado, a passe de Rafa.

E, a um minuto do intervalo, João Mário colocou os ‘encarnados’ na frente do marcador, finalizando a preceito ao segundo poste um cruzamento de Aursnes.

A abrir o segundo tempo, Nené ainda colocou a bola no fundo na baliza do Benfica, mas o lance acabou anulado por posição irregular do avançado brasileiro.

Contudo, a formação das ‘águias’ passou a gerir melhor a vantagem, mesmo depois das três mudanças operadas por Roger Schmidt perto da hora de jogo, com Gonçalo Guedes, Tiago Gouveia e Arthur Cabral a renderem João Mário, Rafa e Tengstedt.

Em três minutos, o Benfica viria a marcar por mais duas vezes, por Tiago Gouveia e através de um autogolo de Anthony, que terminou com as aspirações do AVS.

Primeiro, foi o jovem extremo ‘encarnado’, com um chapéu perfeito sobre Trigueira, na sequência de um grande passe de Kökçü, a fazer o 3-1. Logo a seguir, o central do AVS, Anthony, com Arthur Cabral nas costas, não evitou o corte para a própria baliza, na sequência de um cruzamento bem tirado por Gonçalo Guedes.