Benfica na “final four” da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica garantiu a qualificação para a “final four” da Liga dos Campeões de futsal pelo terceiro ano seguido, face ao empate do Prishtina diante do Dobovec, na segunda jornada do Grupo B da Ronda de Elite.

Os encarnados, bateram o Kairat, por 3-2, lideram o grupo, com seis pontos, mais três do que os cazaques, sobre os quais têm vantagem no confronto direto, e mais cinco face a Dobovec e Prishtina, que foram derrotados na primeira jornada e que empataram 3-3.

Com apenas um duelo por disputar, diante dos kosovares, no sábado, em Pristina, o Benfica tem já garantido o primeiro lugar da ‘poule’ e, por conseguinte, a presença na fase final da Liga dos Campeões.

As “águias”, campeãs europeias em 2010 e vices em 2004, garantem, assim, a quinta presença na “final four” da Champions de futsal e a terceira consecutiva.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos quatro grupos segue para a “final four”, sendo que também o Sporting está na luta por esse objetivo, sendo anfitrião do Grupo C desta Ronda de Elite.