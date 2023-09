Benfica foi ao Algarve buscar três pontos

O Benfica superiorizou-se no terreno do Portimonense, ao vencer por 3-1, após superar um pequeno susto em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, estabelecendo-se a um ponto do FC Porto, próximo adversário.

No Algarve, o treinador Roger Schmidt queria virar a página após o desaire caseiro com o Salzburgo (2-0) e o Benfica mostrou rapidamente essa progressão. A vencer por 2-0 ao intervalo, com golos de Bah e Musa, resistiu à reação dos anfitriões, que reduziram por Hélio Varela e desperdiçaram uma grande penalidade por Rildo Filho, e selou o triunfo com um tento de David Neres.

O extremo brasileiro dos ‘encarnados’ apareceu no ‘onze’ no lugar do lesionado Ángel Di María, um dia depois de Schmidt ter elogiado a grande forma do argentino, com o alemão a trocar ainda João Neves por Florentino, no meio-campo, e Morato, no centro da defesa, em detrimento de António Silva, que foi expulso no último encontro.

Também Paulo Sérgio promoveu três alterações relativamente à vitória em Guimarães (2-1), com a entrada dos defesas Igor Formiga e Gonçalo Costa e do médio Paulo Estrela para os lugares de Seck, Lucas Ventura e Paulinho, dispondo o ‘onze’ algarvio em ‘3-5-2’, com Hélio Varela e Sylvester Jasper como referências ofensivas.

O campeão nacional marcou praticamente na primeira vez que tentou, por Bah, num ‘tiro’, à entrada da área algarvia, após passe da zona frontal de Kökcü, que descobriu o lateral direito, que, sozinho, dominou e adiantou o Benfica, logo aos cinco minutos.

Foi, novamente, do pé direito de Kökcü que se ‘desenhou’ o segundo golo dos ‘encarnados’, aos 17, com a desmarcação de Neres, que ocupou a ala esquerda e relegou João Mário para a direita, para oferecer a oportunidade de Musa assinar o terceiro golo no campeonato com um simples desvio.

Apesar de alguma inconsistência nas transições, e também de alguns pouco habituais passes falhados de Aursnes, o Benfica dominava tranquilamente e assustava sempre que a bola chegava ao trio ofensivo de apoio ao ponta de lança, com Rafa, isolado, aos 36, a acertar em Vinicius, que defendeu, sete minutos depois, um remate fraco de João Mário.

Até ao intervalo, o Portimonense ainda tentou responder, mas não conseguiu melhor do que um cabeceamento ao lado da baliza de Hélio Varela, aos 27, e de uma tentativa de longe de Carlinhos, para defesa de Trubin para canto, aos 32, antes de Paulo Sérgio abdicar de um médio com a troca de Paulo Estrela por Rildo Filho e mudar a disposição tática para ‘3-4-3’, sem melhorias.

Na tentativa de gestão para o clássico com o FC Porto, na sexta-feira, Schmidt ‘tirou’ Musa, Kökcü e Bah e apresentou, para a segunda parte, Jurásek, desviando Aursnes para a direita, João Neves e Arthur Cabral, que, juntamente com Rafa – com quem mostrou bom entendimento – ‘animou’ o ataque ‘encarnado’.

Apesar disso, foi o Portimonense que chegou ao golo, numa jogada simples, conduzida por Jasper e finalizada por Hélio Varela, já na pequena área ‘encarnada’, aos 56, e, pouco depois, até podia ter empatado, não fosse Rildo Filho ter desperdiçado uma grande penalidade.

Na ressaca do golo algarvio, Morato ‘cortou’ com o braço um remate de Hélio Varela, na área, mas, aos 60, Trubin fez por justificar a aposta de Schmidt e defendeu o remate rasteiro do avançado do Portimonense da marca dos 11 metros.

A defesa do ucraniano manteve o Benfica na frente e nem seis minutos passaram para Neres sentenciar o encontro, ao bater, de pé esquerdo, à saída de Vinicius, para o fundo da baliza algarvia, correspondendo a uma assistência de Rafa.

Os comandados de Paulo Sérgio tardavam em render-se, mas a qualidade superior do campeão nacional, aliada ao desgaste físico, não oferecia muitas duvidas sobre o destino dos três pontos e da ‘viragem de página’ pretendida por Schmidt.

O Benfica regressou aos triunfos após o desaire europeu e somou a quinta vitória seguida na I Liga, isolando-se provisoriamente no segundo lugar, com 15 pontos, a um do FC Porto, mas ao alcance de Boavista e Sporting, que somam 13 e ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Portimonense voltou às derrotas, após três jogos sem perder, seguindo no 16.º posto, com cinco.