Benfica cai no Bessa

O Benfica perdeu esta segunda-feira em casa do Boavista, por 3-2, no jogo que marcou a estreia dos campeões nacionais na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol, decidido com um golo aos 90+13 minutos.

Os ‘encarnados’, que jogaram em inferioridade desde os 50 minutos, por expulsão de Musa, marcaram por Di María (22) e Rafa (75), mas o Boavista chegou ao triunfo por Bozeník (55 e 90+13) e Bruno Lourenço (90, de penálti), que foi expulso aos 90+11.

No derradeiro encontro, Benfica e Boavista protagonizaram o único empate da primeira jornada.