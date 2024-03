Benelux: inscrições para cursos de português já abriram

A Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos anunciou esta semana, através de nota enviada às redações, que está aberto até ao dia 30 de abril o período de inscrições para os cursos de língua portuguesa para o próximo ano letivo.

De acordo com o comunicado, as renovações das inscrições dos alunos presentemente inscritos nos cursos podem ser realizadas em articulação com os respetivos professores.

Por sua vez, as novas inscrições poderão ser efetuadas em linha, localmente junto dos professores ou diretamente na Coordenação de Ensino. Já para verificar as localidades onde funcionam atualmente os cursos e informar-se sobre as condições de frequência ou para aceder aos formulários de inscrição em linha, deve consultar a seguinte ligação.

Em alternativa, deve contactar localmente os professores de língua e cultura portuguesas ou a Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos.

Na Bélgica e no Luxemburgo, os alunos poderão ainda receber nas escolas do ensino regular, através do professor titular, impresso próprio para efetuar a inscrição, em função da modalidade de ensino oferecida na escola que frequentam ou numa escola próxima da sua área de residência. Neste caso, as inscrições podem ser feitas através de um formulário em linha ou entregando a parte destacável do impresso, devidamente preenchida e assinada, ao professor titular ou diretamente à Coordenação do Ensino Português.