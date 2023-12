Barcelona quer guardar Félix e Cancelo

O impacto de João Cancelo e João Félix no Barcelona está a fazer com que o clube catalão queira contratar os dois internacionais portugueses a título definitivo já no mercado de janeiro.

O Mundo Deportivo revela que a direção dos blaugrana já está a trabalhar com Jorge Mendes, o empresário da dupla lusa, nesse sentido, pretendendo salvaguardar o futuro de ambos em Camp Nou e impedir que, com o decorrer da época, o valor de mercado de ambos continue a aumentar, aguçando o apetite a outros tubarões do futebol europeu.

João Cancelo tem contrato com o Manchester City até 2027 mas muito dificilmente voltará a trabalhar com Pep Guardiola: o tricampeão inglês pretende encaixar 25 milhões de euros com o negócio e, segundo o Mundo Deportivo, o Barça está disposto a ir até aos 15 milhões.

No caso de Félix, que antes de ser emprestado renovou até 2029 pelo Atlético Madrid, a distância é ainda maior: o conjunto madrileno quer fazer 80 milhões de euros (pagou 126 milhões ao Benfica, em 2019), enquanto o Barcelona só pode ‘esticar a corda’ até aos 40 milhões. Mas dispõe-se a incluir jogadores que não entrem nas contas de Xavi e sejam do agrado de Diego Simeone para ajudar a esbater tamanha diferença.

No último jogo do Barcelona, diante do FC Porto, Cancelo e Félix estiveram em plano de destaque: o lateral marcou o primeiro e assistiu para o segundo, esse da autoria do avançado.