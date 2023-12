Banco Santander no PNAID: vimos ao encontro dos nossos clientes

“Estamos nos Encontros PNAID porque estão aqui os nossos clientes que residem fora de Portugal”, explicou ao BOM DIA no dia de abertura dos encontros do Programa Nacional de Apoio aos Investidores da Diáspora, em Viana do Castelo.

“Damos força aos princípios que norteiam este tipo de evento”, explicou este responsável do banco Santander Portugal, responsável pela clientela portuguesa residente no estrangeiro, explicando que os portugueses da diáspora devem ser “valorizados pela importância destes clientes para Portugal e para o nosso banco”

António Silva acredita que as soluções que o seu banco encontrou para a clientela das comunidades portuguesas são praticamente idênticas à existência de balcões físicos e dá exemplos: “uma pessoa que queira ser cliente do Santander Portugal pode estar em qualquer país do mundo e abrir uma conta através de chave móvel digital ou uma videoconferência com o banco fazê-lo”, a partir daí o processo segue até à abertura da conta, podendo depois o cliente escolher o seu balcão preferencial do Santander em Portugal.

O Santander Portugal está presente com um stand nos Encontros PNAID até sábado, em Viana do Castelo.

Veja a entrevista completa de António Silva ao BOM DIA:

Os Encontros PNAID são uma iniciativa conjunta do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Esta segunda edição é organizada pelo Município de Viana do Castelo em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e contam com a cobertura complea e entrevistas as dezenas de participantes por parte do BOM DIA que podem ser seguidas nas nossas página Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitch.