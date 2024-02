Bancários de Portugal e Espanha unidos em protesto

Os bancários de Portugal e de Espanha estão a manifestar-se esta quinta-feira de forma conjunta por um aumento salarial que acompanhe o atual custo de vida.

Os sindicatos, ligados a UGT, lembram os lucros que os bancos ibéricos têm tido. Em Portugal, 2023 terminou como um ano recorde para o lucro destes bancos. Apenas comparado ao de 2007. O ano de 2023 também foi de lucro para os bancos espanhóis.

A negociação salarial em Espanha é plurianual, propondo os bancos aumentos salariais de 7% para todo o convénio coletivo 2024-2026. O mínimo que os trabalhadores pedem em Espanha é de 17%.

Os bancos propõem um aumento salarial de 2% perante uma inflação de 4,3%. Os sindicatos pedem aumentos salariais “justos e dignos”. Os sindicatos portugueses pedem um aumento salarial de 6%.

O presidente do Mais Sindicato, António Fonseca, explicou aos meios de comunicação que decidiram marcar os protestos em conjunto com os bancários espanhóis, “pois os bancários vivem situações semelhantes e muitos bancos portugueses são dominados por capital espanhol”, lê-se no jornal ElTrapézio.

Os protestos em Portugal vão acontecer na tarde de quinta-feira em frente à Associação Portuguesa de Bancos, em Lisboa.

Durante a manhã, em Madrid, os sindicatos dos bancários espanhóis manifestaram-se. Em Espanha há 140 mil bancários e em Portugal há cerca de 40 mil (muitos saíram durante os anos da crise).