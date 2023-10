Autor português em périplo pelas escolas da América do Norte

O autor e ilustrador Pedro Seromenho encontra-se num périplo pela Costa Leste dos Estados Unidos (EUA) e pelo Canadá, onde passará por diversas escolas para promover a leitura em língua portuguesa junto de crianças de várias idades.

Em declarações à Lusa, Pedro Seromenho explicou que a iniciativa – que integra o plano de divulgação da língua portuguesa da Coordenação do Ensino Português nos EUA e no Canadá (CEPE-EUA e CEPE-Canadá) e do plano de incentivo à leitura do instituto Camões – irá permitir-lhe expor as suas três facetas: “escritor, ilustrador e também contador de histórias”.

“É uma dinâmica que produz algumas sessões muito divertidas, interativas e eu acho que vai ser bastante interessante. Em algumas sessões falo mais da questão da escrita criativa, das narrativas, da importância do ler, noutras exploro mais a narrativa visual através da imagem, das ilustrações. Também vou desenhar ao vivo”, contou.

Pedro Seromenho chegou a Boston na quinta-feira, tendo já passado por várias escolas nos estados de Massachusetts e Rhode Island, e seguirá posteriormente para Nova Jérsia, Connecticut e Nova Iorque.

As sessões têm como público-alvo as comunidades educativas das escolas comunitárias portuguesas (ensino paralelo) e das escolas americanas (ensino integrado) onde se ensina a língua portuguesa, bem como de algumas bibliotecas, associações e clubes portugueses das diversas áreas consulares da Costa Leste dos Estados Unidos.

Para esta viagem, Pedro Seromenho levou consigo também um projeto em aberto chamado “A volta ao mundo em 80 provérbios ilustrados”, em que contará com a ajuda dos jovens estudantes para escolher um provérbio para os Estados Unidos e para o Canadá, país para onde seguirá em 08 de outubro e onde ficará até dia 15.

“Vou poder contactar e aprender com as comunidades emigrantes e com as escolas onde se ensina o português, além das Embaixadas e Consulados onde levarei e partilharei o meu trabalho e a minha paixão”, disse o autor bracarense.

“Todos os anos, a CEPE-EUA e CEPE-Canadá tentam levar um autor até junto das comunidades e, embora tenha havido um interregno causado pela pandemia e que acabou por dar azo a uma série de sessões ‘online’ nas quais pude participar, agora o que faz mais sentido é retomar essa prática e voltar ao presencial”, acrescentou.

Neste percurso, o autor levará alguns dos seus livros como ‘As Gravatas do meu Pai’, o ’Sete Vidas’ ou ‘O meu Avô Consegue Voar’, numa viagem de “emoções e memórias” rumo à internacionalização.

Seromenho, que nasceu no Zimbabué, espera ganhar visibilidade fora de Portugal, especialmente em África, e incluindo Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

“Gostaria de visitar escolas e encantar as crianças de Timor-Leste, Cabo Verde, Moçambique, Zimbabué, Namíbia, entre outros. Creio que o mundo se tornou cada vez mais pequeno e o poder da escrita, das artes e cultura afirmou-se como universal”, observou o autor.

“Em Portugal já tenho um trabalho autoral consolidado. Sou patrono de algumas bibliotecas, editor de literatura infantojuvenil e curador de vários eventos culturais. Está na altura de iniciar novos caminhos e projetos”, disse ainda.

A passagem de Pedro Seromenho por escolas da América do Norte conta com o apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD), numa coordenação com as redes diplomáticas e consulares nos Estados Unidos e no Canadá.