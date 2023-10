Atentado em Bruxelas: pelo menos dois mortos e jogo Bélgica-Suécia interrompido

Um homem disparou uma arma automática esta segunda-feira à noite no centro de Bruxelas. O tiroteio teve lugar no Boulevard d’Ypres, em Bruxelas. Segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

A polícia de Ixelles confirmou os tiros disparados no boulevard du Ninième de Ligne e junto da praça Sainctelette: “há duas pessoas mortas”. Acredita-se que as duas vítimas sejam suecas, e apoiantes da equipa do seu país que esta noite defronta em Bruxelas a seleção belga.

A Suécia pediu a suspensão da partida que decorria no estádio Rei Balduíno. às 22 horas locais o jogo foi interrompido e foi pedido ao público que ficasse no estádio.

Circulando nas redes sociais um vídeo sob o nome de Slayem Slouma, no qual o homem, que será o autor do tiroteio, explica que se vingou matando pessoas que vestiam t-shirts suecas. O homem, que também expressa a sua ligação com o Estado Islâmico, continua em fuga.

Veja o momento do tiroteio aqui.