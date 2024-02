Atelier de Isabel Barros nomeado para dois prémios na Irlanda

O atelier Isabel Barros Architects, sediado no sudeste da Irlanda, em Wexford, é finalista para dois prémios no “Building & Architect of the Year Awards 2024”, que reconhece o melhor da Arquitetura Irlandesa.

O prémio reconhece excelência arquitetónica na construção e no design, e oferece a arquitetos e às suas obras uma plataforma de avaliação da rica variedade de arquitetura que engloba todos os principais tipos de edifícios.

De acordo com comunicado enviado ao nosso jornal, o projeto nomeado de Isabel Barros “tem como ambição alcançar emissões de carbono neutras”, tendo recebido, inclusivamente, reconhecimento nas categorias “Habitação Unifamiliar do Ano” e “Prémio de Sustentabilidade para um Único Edifício ou Empreendimento”.

“Esta conquista notável destaca o compromisso de Isabel Barros Architects em ultrapassar os limites da arquitetura sustentável, proporcionando soluções de design excecionais”, diz ainda a nota.

Localizada em Wexford, Irlanda, a Casa “Net Zero” exemplifica a dedicação da empresa em integrar princípios sustentáveis em todos os aspetos do projeto arquitetónico. Desde os seus sistemas energeticamente eficientes até o seu uso inovador de materiais, o projeto demonstra uma abordagem holística à sustentabilidade que minimiza o impacto ambiental sem comprometer a estética.

O atelier, em actividade desde 2010, é gerido por Isabel Barros, licenciada em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa e residente na Irlanda desde 2002.

Os vencedores do prémio “Building & Architect of the Year Awards 2024” serão anunciados numa gala em Dublin no dia 12 de abril de 2024.