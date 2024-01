Associação Alumni da Universidade de Coimbra em Bruxelas recebida na Embaixada

Para assinalar a constituição da recém-criada Associação Alumni da Universidade de Coimbra em Bruxelas, o Embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral, convidou a sua direção e os restantes membros fundadores para uma receção na residência oficial.

O evento contou igualmente com as presenças do vice-reitor para as Relações Internacionais, João Nuno Calvão, da eurodeputada e antiga aluna Maria Manuel Leitão Marques, do recém-empossado Presidente da Associação Académica de Coimbra, Renato Daniel, do coordenador-geral da Comissão da Queima das Fitas, Carlos Missel e, naturalmente do presidente da Associação Alumni da Universidade de Coimbra em Bruxelas, Rui Faria da Cunha.

A efeméride contou também com a presença de elementos da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra, que brindaram os presentes com um concerto de fados de Coimbra.