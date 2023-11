Árbitro português no Suíça-Kosovo

O português António Nobre é o árbitro do jogo entre a Suíça e o Kosovo, de qualificação para o Euro2024 de futebol, a disputar no sábado em Basileia.

António Nobre contará com uma equipa toda portuguesa, com Paulo Brás e Pedro Martins como árbitros assistentes, André Narciso como quarto árbitro e Tiago Martins no videoárbitro, coadjuvado por Fábio Melo.

O jogo está agendado para o St. Jacob Park, em Basileia, e terá início às 19h45 (horas de Lisboa, mais uma local).

Suíça e Roménia lideram o Grupo I, com 16 pontos, seguidas de Israel, com 12, Kosovo, com 10, Bielorrússia, com seis, e Andorra, com dois.