Aos 65 anos Rosa Mota bate recorde do mundo

Aos 65 anos, Rosa Mota bateu o recorde mundial, no segmento de veteranos, ao terminar a meia-maratona da Letónia em 1:26:06 horas.

A atleta portuguesa concluiu a corrida na 12.ª posição.

Rosa Mota diz estar feliz, não só pela conquista, mas pela possibilidade de conseguir correr numa prova para populares, referindo ainda a existência de portugueses na prova.

“A ideia da Federação Internacional de Atletismo, que me parece muito bem, é pôr as pessoas que gostam de correr e são apaixonadas pelas provas de estrada poderem estar a participar num evento mundial (…). Eu não era a única portuguesa a participar (…) Havia lá vários portugueses que me disseram ‘nós também quisemos estar presentes nos primeiros campeonatos do mundo de estrada’. É uma maneira de convivermos à distância com os atletas de elite”, disse a atleta.