Aos 38 anos Ronaldo marca mais golos num ano do que Mbappé ou Haaland

A festa de Cristiano Ronaldo na Bósnia começou cedo. Beneficiando de uma grande penalidade por um corte com o braço de Barisic após remate de João Félix, o jogador do Al Nassr inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, convertendo o sexto castigo máximo consecutivo num total de 12 em 13 de eficácia nas últimas tentativas (falhou apenas com a Rep. Irlanda em 2021).

Pouco depois, e na sequência de uma assistência de João Félix, Ronaldo fez o 2-0 num lance que começou por ser anulado pelo árbitro assistente mas que foi validado pelo VAR.

O número 7 igualou Romelu Lukaku como melhor marcador da qualificação com nove golos em sete encontros, sendo que o belga não terminou a partida com a Suécia em Bruxelas porque o jogo foi interrompido depois do atentado terrorista na capital da Europa.

Com o segundo bis consecutivo, naquele que foi o 33.º jogo por Portugal em que marcou dois ou mais golos – já antes tinha bisado diante da Bósnia, em 2011 –, o capitão da seleção chegou aos 40 golos em 2023 (num total de 43 jogos onde fez também mais oito assistências), uma fasquia que atingiu pela 13.ª vez na carreira.

Mais impressionante ainda, Ronaldo passa a ter mais golos neste ano civil do que os dois grandes goleadores até ao momento, Erling Haaland (39) e Mbappé (35). Até ao final do ano, o avançado terá ainda pelo menos mais 15 partidas pelo Al Nassr entre Liga Saudita, fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática e Taça do Rei, além dos últimos dois encontros da qualificação da seleção em novembro.

“Acho que no futebol internacional precisamos de tempo, sincronização, de ter jogos onde podemos jogar com clareza. A clareza que nós tivemos permite-nos jogar como equipa e a qualidade individual sai de forma muito mais fácil, com o comportamento do jogador para fazer o que a equipa precisa. Gostei muito. O Cristiano Ronaldo tem experiência máxima e precisamos de utilizar isso. Temos uma boa clareza do que precisamos de fazer para tirar o melhor de cada jogador para a equipa”, frisou Roberto Martínez.