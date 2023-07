André Vidigal ruma ao futebol inglês

O avançado André Vidigal deixou o Marítimo, da II Liga de futebol, para se transferir para os ingleses do Stoke City, que adquiriram 85% do passe do jogador, por 500 mil euros, anunciou o clube madeirense.

O acordo foi alcançado pelos citados 500 mil euros, com o Marítimo a salvaguardar 15% de proveitos numa futura transferência do atleta. Não obstante, e como é natural, o Marítimo continuou a sondar o mercado enquanto decorria o diálogo com o Stoke City, o novo clube de André Vidigal e o único a acompanhar as exigências do Marítimo”, escreveram os ‘verde-rubros’ no seu site oficial.

O extremo luso-angolano realizou no Marítimo a primeira experiência no patamar mais alto do futebol português, tendo chegado à Madeira em junho de 2021, proveniente do recém-promovido Estoril Praia, no qual se encontrava por empréstimo dos holandeses do Fortuna Sittard.

O atleta, sobrinho de Lito Vidigal, representou ainda ao longo da sua carreira o APOEL, de Chipre, nas temporadas 2018/19 e 2019/2020, também por empréstimo, antes de regressar a Portugal para integrar o plantel dos estorilistas..

Ao serviço dos ‘leões’ do Almirante Reis, André Vidigal cumpriu dois dos três anos de contrato inicialmente acordados, tendo disputado 73 partidas oficiais e apontado nove golos, oito na temporada transata.

No início deste mês, o treinador Tulipa afirmou que o emblema despromovido ao segundo escalão 38 anos depois tinha de se comprometer a manter os jogadores mais influentes para alcançar o objetivo de subida ao escalão principal.

“Os clubes têm de se comprometer a guardar as melhores peças para podermos almejar aquele que é o nosso objetivo”, referiu o sucessor de José Gomes no comando técnico dos insulares, cimentando a importância de segurar André Vidigal, “um jogador com muita competência e qualidade, que conhece bem a II Liga, porque foi o melhor jogador do campeonato há duas épocas”.

O extremo, que ruma ao segundo escalão inglês, é a 11.ª saída consumada do plantel ‘verde-rubro’, juntando-se a Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso, em final de contrato, além de Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, que terminaram as respetivas cedências. Makaridze, Pablo Moreno, Lucho Vega e Gonçalo Cardoso estão no mercado, uma vez que não entram nas contas de Tulipa.