Reparei agora que, de acordo com a nossa comunicação social, André Ventura perdeu o debate com Inês Sousa Real do PAN.

Não deixa de ser notável que a fazer fé na nossa comunicação social, André Ventura perde literalmente todos os debates em que participa, desde que o Chega existe. E no entanto, o Chega é o Partido que mais continua a crescer em Portugal.

Cristiano Santos