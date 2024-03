André tem 16 anos e vai correr no European Le Mans Series

Chama-se André Vieira, tem 16 anos, é natural de Amares, e prepara-se para se estrear nas provas do European Le Mans Series como piloto da equipa espanhola Ligier JS P4 já em abril.

“Comecei nos karts de aluguer em Braga, com o meu pai”, disse ao Mais Futebol. Mas em 2023, André Vieira esteve na Campos Racing, em Espanha, uma academia por onde passaram, por exemplo, Fernando Alonso e Sergio Perez.

“Foi fantástico. Fazíamos ginásio, acompanhámos o trabalho na fábrica deles e andámos no circuito de Valencia de Fórmula 2. Foi muito intenso, saí de lá exausto. Era das 8 horas às 16 horas sempre a treinar, chegava a treinar três horas de ginásio e três horas de simulador todos os dias. Andava muito cansado, mas gostei muito de estar lá e aprendi imenso”, contou ao Mais Futebol.

“Depois disso comprámos o nosso carro de Fórmula 4 e fui praticando no Estoril e no Autódromo de Braga. Fui fazer o primeiro teste na GRS, uma equipa espanhola, estive dois dias num circuito em França e foi aí que senti pela primeira vez que podia ter algum jeito. Obtive resultados muitos bons, fiz tempos fantásticos. Quando voltei, pensei que podia entrar na Fórmula 4, mas infelizmente não tínhamos dinheiro para isso. Foi então que apareceu a Legier JS P4 e decidimos entrar.”

Esta semana, André Vieira, foi anunciado como piloto da equipa espanhola e já em abril começa a competir numa prova que está integrada nos European Le Mans Series: trata-se de um protótipo, que para depois permite entrar nas provas de endurance de Le Mans.

Aos 16 anos, André Vieira tem um longo caminho pela frente, mas promete não desistir. Até porque tem de mudar de vida para continuar a correr. “Tenho de abdicar de coisas mais pequenas, para poder estar nas grandes: as corridas e os estudos, que são a minha prioridade. Costumo dizer que é o valor a pagar por uma coisa melhor. Como os meus pais me dizem sempre: se não tirar boas notas, as corridas acabam-se. Por isso ando no 11º ano e sei que não posso facilitar, para poder continuar a correr.”