Andorra: José Luís Carvalho eleito presidente do Casa de Portugal

O Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra realizou no passado dia 16 de fevereiro a assembleia geral ordinária com a maioria dos seus associados presentes.

Um dos pontos da ordem do dia foi a renovação da equipa diretiva da instituição portuguesa com sede em Andorra la Vella.

Os elementos do Grupo, ao não se apresentarem outras listas às eleições, renovaram a confiança por mais dois anos na direção que ficou constituída por nove elementos e que na passada terça-feira a equipa diretiva designou por unanimidade José Luis Carvalho como presidente da entidade que ocupou, até à data, o cargo de secretário desde a fundação do grupo. Substituiu Vania da Costa Novais que ocupou o cargo durante os últimos dois anos.

No encontro foi também designado Luis Mário Novais, Vice Presidente, Ana Sofia Marinho, Secretaria e Cami Medeiros, Tesoureira. Os Vogais, foram designados: Fátima da Costa, Mauricio Cunha, Jessica Brito, Fabiana Cunha e Mireia Medeiros.

Uma equipa jovem que terá a missão de preparar nos próximos dois anos as celebrações do 30º aniversario da entidade cultural portuguesa no Principado de Andorra que terão lugar durante o ano 2026. Além disso, o grupo está a organizar a próxima edição do Festival de Folclore Ibérico – Principado de Andorra que terá lugar no dia 27 de abril na sala do Prat del Roure na cidade de Escaldes-Engordany e um conjunto de iniciativas culturais de promoção da portugalidade nos vales de Andorra e além fronteiras.