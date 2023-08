Andorra: exposição continua a explicar a comunidade portuguesa

Foi inaugurado na terça-feira a exposição “Integrados”, um trabalho fotográfico dos membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra.

O Palácio de Gelo de Canillo, no Principado de Andorra, acolheu a cerimónia inaugural da mostra fotográfica realizada por Mireia Medeiros e a apresentação de um documentário com imagens recolhidas por Marc Medeiros aquando das sessões fotográficas e com depoimentos de personalidades de Andorra dos diferentes âmbitos relatando o vasto património arquitetónico de Andorra e o trabalho fotográfico do Grupo agora inaugurado.

O evento contou com a assistência de Monica Bonell, Ministra de Cultura e Desporto do Principado de Andorra assim como Gisela Jané e Deborah Escribà do município de Canillo assim como vários membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal e amigos da entidade cultural portuguesa no Principado.

A Ministra Monica Bonell agradeceu “esta maravilhosa exposição de fotografias do património de Andorra com a gente, as pessoas do Grupo de Folclore Casa de Portugal”, uma fusão que “demonstra muito bem o que é Andorra, um país de acolhimento” graças a todos “os que aqui vivem”, referiu.

O trabalho fotográfico formado por catorze fotografias recriam junto de espaços emblemáticos do Principado diferentes cenas do quotidiano das gentes do norte de Portugal com o traje popular da primeira metade do século XX.

Após a inauguração em fevereiro no Ministério de Cultura andorrano, a mostra já esteve patente nos municípios de Andorra la Vella em maio, em Ordino em junho e em La Massana em julho. Em Canillo, poderá ser visitada até 11 de setembro seguindo depois para a paróquia de Encamp.

A nova temporada cultural do Grupo de Folclore Casa de Portugal retoma com a participação no dia 16 no 26º Desfile Nacional do Traje Popular português na cidade de Ílhavo, organizado pela Federação do Folclore Portugues e no mês de outubro, a participação na 44ª edição da Fira d’Andorra, certâmen multisecturial do Principado que na passada edição recebeu 70 mil visitantes.