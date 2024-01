Alunos da Luso Academy no Luxemburgo celebram o 25 de Abril

No âmbito das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, a Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português Camões no Luxemburgo, acolhem um recital com músicas do 25 de Abril (canto e instrumentos) por alunos da Luso Academy, a escola de música em língua portuguesa.

No dia 27 de janeiro, às 15 horas, tem lugar o concerto “Notas de Abril” que não é apenas uma apresentação de canções, “mas também uma celebração da liberdade e um tributo à coragem daqueles que, em 1974 contribuíram para moldar o país”, pode ler-se em comunicado .

O repertório incluirá clássicos como “Grândola, Vila Morena”, “Queda do Império”, “Vejam Bem” e “No teu poema”.

Além das canções mais simbólicas do 25 de Abril, o concerto conta ainda com interpretações contemporâneas e de artistas atuais.

O concerto dos alunos da Luso Academy já está com lotação esgotada, mas poderá ser seguido através do Facebook do BOM DIA.