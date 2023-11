Alstom vende 117 comboios e promete abrir fábrica em Portugal

A CP – Comboios de Portugal anunciou na passada terça-feira a decisão de adjudicar o procedimento para a aquisição de 117 comboios, a maior compra de sempre, no valor de 819 milhões de euros, ao grupo formado pelos franceses da Alstom. A multinacional, que concorria com Caf e Stadler, comprometeu-se em abril a construir uma fábrica de 20 mil m² no país caso ganhasse o contrato.

“Este projeto promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal”, lê-se em comunicado enviado à comunicação social, onde deu nota da adjudicação do procedimento para a aquisição de 117 unidades automotoras elétricas “ao agrupamento Alstom Transporte S.A.U., Alstom Ferroviária Portugal, S.A. e Domingos da Silva Teixeira S.A.”.

O concurso teve início em 2021 e teve como concorrentes seis das maiores empresas da indústria ferroviária mundial (Alstom, CAF, CRRC Tangshan, Hitachi, Stadler e Siemens/Talgo).

A maior compra de sempre pela CP compreende 62 unidades automotoras para o serviço urbano e 55 para o serviço regional, “refletindo o compromisso da CP em responder às crescentes necessidades de mobilidade dos cidadãos, com soluções de transporte mais sustentáveis”, apontou a empresa.

A Alstom estimou em 2022 que dois em cada três comboios (TGV, comboios regionais, metropolitanos, eléctricos) em circulação em Portugal foram fabricados pela multinacional ou equipados com as suas tecnologias. A empresa abriu um novo centro de engenharia e inovação na região do Porto em setembro de 2022 para desenvolver tecnologias nas áreas da mobilidade e sinalização digital para o mercado português e também internacional.

Segundo o jornal económico português Jornal de Negócios, a Alstom, que concorria com a suíça Stadler e a espanhola Caf no concurso público, comprometeu-se em Abril a construir uma fábrica com mais de 20.000 m² e uma capacidade de produção superior a 100 carros por ano em Matosinhos, zona norte do Porto, se selecionada. A fábrica e a oficina, que será construída na cidade vizinha de Guifões, deverão criar 300 empregos diretos.