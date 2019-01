Algures no Facebook…

Não se esqueça do prazo amanhã! Tudo o que você já postou torna-se público a partir de amanhã.

Autorizo que o Facebook elimine todos os meus amigos que copiaram e colocaram no seu perfil esta mensagem de merda. A entendida associada tem total permissão para o fazer. Com esta declaração, fica notificado o Facebook que fico eternamente agradecido pelo trabalho que teve por mim em filtrar os meus amigos desta rede social de merda com base nesta treta de comunidade.

O conteúdo deste perfil é informação privada e confidencial mas dou plena autorização para remover todos os excrementos que por cá passem. Compartilhe, faça copiar e colar. Ajude a limpar este oceano de fezes.