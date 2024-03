Algarve quer tornar-se num polo mundial do setor das algas

GreenCoLab, laboratório colaborativo dedicado ao setor das algas, recebeu o parecer favorável da Estamo – Participações Imobiliárias para recuperar as instalações desativadas do laboratório de apoio à produção animal, gerido pela antiga Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP), localizadas no Patacão em Faro. Atualmente, o GreenCoLab está localizado no Campus de Gambelas na Universidade do Algarve.

A GreenCoLab afirma ao ECO/Local Online que o a biotecnologia das algas “está em franco crescimento” e que será uma “alternativa às fontes de proteína animal”. As algas são responsáveis ​​por cerca de 75% da produção mundial de oxigénio, crescem mais rápido e requerem menos espaço em comparação com culturas tradicionais e são um dos organismos fotossintéticos mais antigos da Terra, lê-se no site do GreenColab.

Fundado em 2018, o GreenColab “é um dos primeiros e mais dinâmicos laboratórios colaborativos nacionais e junta as grandes valências do nosso tecido académico, com o know how das maiores empresas nacionais a operar no novo e crescente setor da produção e valorização de algas”.

