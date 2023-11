Alemã Nordex pondera investir 200 milhões em Viana do Castelo

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse esta terça-feira que a multinacional Nordex vai decidir até final do ano sobre a construção de uma fábrica de aerogeradores de 200 milhões de euros.

O socialista Luís Nobre, que respondia ao vereador do PSD, Eduardo Teixeira, que no período antes da ordem do dia da reunião camarária pediu um ponto de situação sobre o empreendimento industrial, explicou que a empresa informou a autarquia da necessidade de aguardar até final do ano para tomar uma decisão sobre o investimento até final do ano.

“Informaram-nos que se investirem na Europa será em Portugal e em Viana do Castelo”, afirmou o autarca que reiterou que o concelho terá uma nova área empresarial, em Vila Nova de Anha, prevista no Plano Diretor Municipal (PDM), independentemente de não avançar a construção de uma fábrica de aerogeradores.

Em causa está uma nova unidade de produção de pás para aerogeradores, com uma área de 25 hectares, que ficará situada na freguesia de Vila Nova de Anha, próxima do porto de mar, na margem esquerda do rio Lima e criará cerca de 2.000 novos postos de trabalho.

Em junho, a autarquia aprovou, com os votos favoráveis do PS e do CDS-PP, a abstenção da CDU e os votos contra do PSD, a suspensão parcial do PDM e o estabelecimento de medidas preventivas na área onde a Nordex, multinacional europeia que projeta, fabrica e vende turbinas eólicas, prevê construir a nova unidade industrial.

A suspensão parcial do PDM abrange um total de 29,3 hectares, o equivalente a 30 campos de futebol.

Hoje, em declarações aos jornalistas no final da reunião camarária, Luís Nobre justificou o pedido de tempo da Nordex para tomar uma decisão com a conjuntura internacional, a incerteza no setor das energias renováveis, nos mercados, os valores da inflação e com os conflitos quer no Médio Oriente quer na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia”.

“Há todo um ambiente que não é seguro para quem tem de fazer investimentos desta magnitude. Continuam a ter intenção de investir, mas precisam de tempo para decidir. Continuamos a estar, como sempre estivemos, ao lado do investimento, diligenciando, em tempo, na criação de ambiente seguro e positivo que a Nordex encontrou em Viana do Castelo”, sublinhou Luís Nobre.

O investimento, anunciado em dezembro de 2022 à agência Lusa pelo presidente da câmara, Luís Nobre, representa “cerca de 49% do investimento atraído entre 2013 e 2021 e 36% dos postos de trabalho criados no mesmo período, sendo que o volume estimado de exportação representa 24% do valor das exportações, registado no concelho em 2021”.​​​​​​​