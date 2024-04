Albufeira quer ser o melhor destino de praia português

A Câmara de Albufeira apresentou esta terça-feira a sua estratégia de desenvolvimento turístico até 2030 com a ambição de se consolidar como o melhor destino de sol e mar de Portugal, apostando também em diversificar a oferta aos turistas.

“O objetivo é obviamente melhorar o destino turístico que é Albufeira, inserido no Algarve, mas também melhorar e diversificar a oferta ao turista e também diversificar a origem dos turistas. Portanto, novos mercados com novas potencialidades”, resumiu o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, em declarações à agência Lusa.

O autarca sublinhou que esta estratégia “não significa apenas mais quantidade, mas sobretudo um turismo de melhor qualidade”.

Segundo o documento distribuído, a Estratégia de Desenvolvimento, Promoção e Captação de Novos Turistas 2030 é a resposta de Albufeira aos desafios atuais, apresentando as medidas estratégicas e as ações necessárias “para que o destino se consolide como o melhor destino turístico de sol e mar de Portugal”, reconhecido a nível internacional.

“Não se pretende que a estratégia seja imposta, mas sim que seja implementada em parceria com todos os atores”, disse o presidente daquela câmara do distrito de Faro, que concentra praticamente metade da oferta hoteleira na região.

Para implementar a estratégia, foram definidas seis áreas de intervenção, onde se incluem 40 ações, alinhadas e priorizadas à luz dos objetivos estratégicos definidos, de acordo com o documento.

As ações estão calendarizadas com o horizonte temporal 2030 em áreas como a gestão do destino, a oferta turística, os recursos humanos ou a promoção turística.

“O importante é que consigamos implementar o nosso plano de ação e que este documento não seja mais um que fica na gaveta”, realçou o autarca do terceiro concelho mais importante em Portugal em termos turísticos, depois dos de Lisboa e do Porto.

O concelho algarvio definiu várias metas até 2030, entre elas a diminuição da taxa de sazonalidade das dormidas, o aumento da quota de dormidas dos mercados estratégicos, atingir uma taxa de satisfação dos turistas de 90%, ou garantir que 75% dos residentes reconhecem que os benefícios do turismo superam os impactos negativos.

“Queremos que o turista possa diversificar a sua experiência e não pense em Albufeira apenas como um destino de sol e praia”, afirmou José Carlos Rolo.

O documento alerta que o alinhamento e a cooperação entre a gestão pública do destino e a atuação dos agentes privados constitui-se como “o principal fator crítico de sucesso da estratégia”.

Por outro lado, uma nova forma de comunicação vai tentar reforçar a presença de Albufeira nos diversos canais digitais, “numa lógica de conteúdos otimizados e alinhados em consonância com as diversas plataformas”.