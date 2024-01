AJA Bruxelas já tem eventos marcados para comemorar o 25 de Abril

O programa das atividades da AJA Bruxelas para as comemorações do 25 de Abril de 1974 ainda não está terminado, contudo a associação de portugueses na Bélgica já anunciou alguns dos projetos que tem para marcar os 50 anos da revolução.

Logo no dia 2 de abril terá lugar o lançamento da versão francesa do livro Exílios no Feminino com a presença de quatro protagonistas do livro (Helena Cabeçadas, M. Emília Brederode Santos, Fernanda Marques e Amélia Resende).

De 11 de abril a 1 de maio decorre uma exposição sobre a Revolução de Abril no Elzenhof, centro cultural flamengo da comuna de Ixelles. Nesse âmbito acontecerá também um concerto, no dia 18 de abril.

Dia 23 de abril a AJA Bruxelas propõe música, poesia e uma exposição intitulada “O legado dum cravo“, no Point-Culture ULB-Ixelles. Este evento é organizado em colaboração com o Leitorado de Português Camões IP.