Airbus vendeu 735 aviões em 2023

A Airbus entregou 735 aeronaves comerciais a 87 clientes em 2023, um aumento de 11% face a 2022.

De acordo com a Airbus, a entrega das aeronaves no ano passado demonstrou “um forte desempenho apesar do ambiente operacional complexo”.

A Airbus detalha que o setor de aeronaves comerciais registou 2.319 novas encomendas brutas (2.094 líquidas) e a carteira de pedidos no final do ano de 2023 era de 8.598 aeronaves.

“2023 foi um ano notável para o negócio de aeronaves comerciais da Airbus, com vendas e entregas excecionais acima das metas”, disse o presidente executivo da Airbus, Guillaume Faury, citado em comunicado.

“Uniram-se uma série de fatores” para ajudar a atingir os objetivos, incluindo o “aumento da flexibilidade e a capacidade do nosso sistema industrial global”, assim como a “forte requisição das companhias aéreas para renovar as frotas com as nossas aeronaves mais modernas e eficientes em termos de combustível”, considerou o responsável da Airbus.

O presidente executivo da Airbus, Commercial Aircraft, Christian Scherer, assinalou que inicialmente a empresa previa que a aviação recuperasse em algum momento entre 2023 e 2025, mas o regresso das encomendas de aviões de dois corredores ocorreu “muito mais cedo do que o esperado.

“Nunca vendemos tantos A320 ou A350 num determinado ano, já para não falar das boas-vindas a sete novos clientes para o A350-1000. As viagens estão de volta e há uma grande dinâmica”, disse Christian Scherer, acrescentando que existem atualmente 735 aeronaves Airbus mais eficientes em termos de combustível a voar.