AEP leva missão empresarial à Roménia e Polónia

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, de acordo com a sua aposta estratégica na diversificação dos mercados com potencial para internacionalização das empresas nacionais, está a promover uma Missão Empresarial à Roménia e Polónia.

Esta missão empresarial multissetorial, que se realiza de 19 a 25 de novembro de 2023, destina-se a todas as empresas lusas que desejem exportar ou investir nestes mercados e explorar as diversas oportunidades que eles oferecem.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, a AEP explica que entre os principais objetivos da participação estão a aquisição de um melhor conhecimento do ambiente de negócios dos dois mercados; o agendamento de reuniões individuais de negócios B2B com importadores, distribuidores e agentes de negócios nos mercados em questão, levando em consideração o perfil e as propostas de cooperação empresarial das empresas participantes; e o estabelecimento de contacto com a realidade empresarial e os diversos operadores do mercado nos vários setores que integram a missão.

Porquê participar?

As alterações geopolíticas, consequentes da guerra na Ucrânia, levaram a uma alteração ao nível dos negócios internacionais, nomeadamente na escolha de outros mercados para a realocação de locais de produção, investimentos dos quais beneficiaram países como a Polônia e a Roménia. Tais investimentos originam novas necessidades, em termos de produtos e serviços, que podem ser exploradas pelas empresas portuguesas;

As reformas nos mercados e investimento estrangeiro impulsionaram o crescimento da Roménia, que, com mais de 19 milhões de habitantes, se posiciona na Europa como uma nova oportunidade para as empresas exportadoras;

O mercado polaco, por sua vez, apresenta uma localização estratégia no centro da Europa, que não deve ser descorado na escolha de novos mercados.

Esta ação é aberta aos setores Agroalimentar e dos Vinhos, IT, Têxteis Lar, Cerâmicas Utilitárias e Materiais de Construção.

Esta é uma ação desenvolvida no âmbito do PORTUGAL 2030 e do programa COMPETE 2030, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.

O prazo de inscrição termina a 19 de outubro.